山形市内の小学校で起きた重大ないじめについて、調査委員会がまとめた結果が不十分だとして、市が再調査の委員会を立ち上げることがわかりました。 山形市によりますと、市内の小学校1校で起きた重大ないじめを調査するため市は調査委員会を立ち上げていました。委員会では調査結果をまとめ山形市長に報告しましたが、佐藤孝弘市長は「十分に調査されていない」と判断したということです。 これを受け、市はいじめを再び調査す