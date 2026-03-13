イランの隣国、アゼルバイジャンのファリド・タリボフ駐日特命全権大使が広島市役所を訪れました。 アゼルバイジャンは５日、イランからドローン２機による攻撃を受け、４人がけがをするなどしています。 広島市の松井市長は、法の下で国同士が協調しあうという考え方が根本から崩れかけていく中で、はざまに入った国が現実を見極めながら自分たちの地域をどう守るかということに苦心している状況にあると指摘しました。