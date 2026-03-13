１９日に開幕する春のセンバツ高校野球に出場する崇徳高校が甲子園に向けて出発しました。 ３３年ぶり４回目のセンバツ高校野球出場となる崇徳ナインを見送ろうと、ＪＲ広島駅には家族や学校関係者が集まりました。 出発に先立ち行われた壮行式では、激励を受けた選手たちが夢舞台に向けて決意を新たにしました。 新村瑠聖主将「支えてくださる人々への感謝の気持ちを忘れず、オール崇徳で一戦一戦勝っていき最終的には２