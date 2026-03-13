新アリーナ整備を考えるシンポジウムが行われ、広島県内の大学生がアリーナに求める役割などについて意見を交わしました。 シンポジウムには県内の大学生２７人が集まり、音楽ライブなどが広島で開催されないいわゆる「広島飛ばし」などの視点から新アリーナの整備について議論しました。 広島経済大学３年の藤井美羽さんは、全国１１カ所のアリーナに訪れた実体験をもとに音響や照明などの設備を備えた