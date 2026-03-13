俳優の高橋光臣（44）が12日、自身のインスタグラムを更新。出演中のABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜 後10：15）の現場に、手作りのマドレーヌを差し入れたことを報告し、調理する様子を動画で公開した。【動画】「本当プロ級」高橋光臣が現場に差し入れた“手作りマドレーヌ”高橋は「朝日放送テレビ ドラマ『50分間の恋人』も残す所後少し」「伊野尾慧さんと松本穂香さんはじめ、50分間の恋人