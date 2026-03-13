NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の最終回を前に13日、次作『風、薫る』とのバトンタッチセレモニーが東京・渋谷のNHK放送センターで行われた。『ばけばけ』主演の高石あかりと、『風、薫る』で主演を務める見上愛、上坂樹里が登場し、プレゼント交換やバトンパスを実施。新旧ヒロインが作品への思いや撮影の裏側を語った。【集合ショット】仲良くピース！笑顔の高石あかり＆見上愛＆上坂樹里2026年3月27日に最終回を迎える『ば