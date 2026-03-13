名古屋市中区で２０２３年、飲食店で女性にテキーラ３２杯を飲ませた後にホテルに連れ込み、死亡させたとして、準強制性交致死罪などに問われた同市港区、会社役員板谷博希被告（４４）の裁判員裁判で、名古屋地裁（蛯原意裁判長）は１３日、懲役１４年（求刑・懲役１６年）の判決を言い渡した。