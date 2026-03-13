広島の投手指名練習が１３日、マツダスタジアムで行われた。チームは１４日から本拠地で阪神２連戦に臨む。先発は１４日が高太一投手、１５日が森翔平投手の見込み。キャッチボールで調整した高は「今までで、一番高い出力の球を投げるための準備をしてきた。それをしっかり出せたらなと思います」と意気込んだ。広島の開幕ローテ６枠争いは、最終盤に突入している。床田が自身初の開幕投手に決定。実績組の森下、新外国人