タレント長嶋一茂（60）が13日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、侍ジャパンが過去3回優勝している理由に私見を述べた。解説役として、BCリーグ栃木の川崎宗則内野手が出演。WBCの過去5大会で、日本が3度優勝していることについて「5分の3優勝してるし、その後の2つも準決勝まで行ってる」とたたえると、コメンテーターの元テレビ朝日社員玉川