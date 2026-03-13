歌舞伎俳優の市川團十郎が１３日、新大阪から姫路に移動する山陽新幹線が停電の影響で４０分ほど途中停車して遅延するアクシデントに見舞われた。それにともない、巡業「市川團十郎特別公演」（全国２１か所）の兵庫・姫路公演の開演が１０分遅れに。急きょ、抽選会を開催する神対応で観客に誠意を見せた。関係者によると、新幹線の遅延により、やむを得ず開演時間を遅らせることに。スタッフが新幹線の車内で対応を協議。観客