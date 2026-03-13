韓国代表イ・ジョンフ主将（ジャイアンツ）と.キム・ドヨン（韓国・起亜）が１２日（日本時間１３日）、第６回ＷＢＣの準々決勝・ドミニカ共和国戦（１３日・同１４日＝米フロリダ州マイアミ、ローンデポパーク）を前に記者会見に臨み、第２回大会以来となる準決勝進出へ向けての思いを語った。韓国メディアから質問が飛んだ。「あらゆるメディアが私たちのチームについて報じており、私たちはアンダードッグ（かませ犬、勝ち