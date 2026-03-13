◆オープン戦ロッテ―西武（１３日・ＺＯＺＯマリン）西武・武内夏暉投手（２４）が先発して４回６１球を投げて３安打、無失点と好投した。２週間後の２７日の開幕戦は、同じＺＯＺＯで、ロッテと戦う。開幕投手の有力候補となっている３年目左腕は「もう少し、球を低めに集めたりできるかなと。しっかりと状態を上げられるようにやっていきたいです」と先をしっかりと見据えた。