鹿児島市で13日午前、木造平屋の建物を焼く火事がありました。 警察と消防によりますと、13日午前10時ごろ、鹿児島市春山町で「建物が燃えている」と近くの住民から消防に通報がありました。 火はおよそ3時間後に消し止められましたが、この火事で事務所兼倉庫の木造平屋1棟およそ100平方メートルが全焼しました。けが人はいませんでした。 警察が火事の詳しい原因を調べています。 ・ ・ ・