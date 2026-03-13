資料 岡山県津山市は、「つやま和牛」を味わえる市内の飲食店や販売店 計35店舗を掲載した「つやま和牛食べ歩きマップ」を作成しました。 津山市によりますと、「つやま和牛」は、津山地域で繁殖・肥育され、津山産の小麦ふすまを飼料として与えられた牛のうち、月齢28カ月以上で肉質等級3以上のもののみが認定されるブランド牛です。2014年に肥育が始まり、2016年に初出荷されました。 マップは、初出荷から10周年を記