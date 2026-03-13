逃避的なドル買いが優勢、ドル円は２４年７月以来の高値を更新＝東京為替概況 １３日の東京外国為替市場で、ドル円は１５９．６９円付近まで上昇。２０２４年７月以来の円安・ドル高水準を更新した。ホルムズ海峡の封鎖を背景に原油価格の上昇基調が続くなか、日本の貿易赤字拡大見通しから円が売られやすく、逃避的なドル買いに傾きやすい状況が続いている。 トランプ米大統領がＳＮＳに「イランのテロ政権を軍事的にも