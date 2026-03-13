高市首相 トランプ米大統領との信頼関係を強固にする－来週の会談 中東情勢について日本の立場、考え伝える－日米首脳会談 経済財政運営は為替の誘導を目的に行うものではない ファンダメンタルズ強化は円の信認を保つことにつながる （ブルームバーグ）