テクニカルポイント ＮＺドル/ドル、下降トレンドが継続、ＲＳＩは３６付近 0.6063ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.5961エンベロープ1%上限（10日間） 0.5956一目均衡表・雲（上限） 0.5951一目均衡表・基準線 0.595021日移動平均 0.590210日移動平均 0.5895一目均衡表・転換線 0.5894一目均衡表・雲（下限） 0.5871200日移動平均 0.5843エンベロープ1%下限（10日間）