阪神が13日、兵庫県西宮市内の甲子園球場新室内練習場などで「第24回阪神タイガース・阪神甲子園球場暴力団等排除対策協議会」を開いた。昨季の活動内容を報告するとともに、公益財団法人暴力団追放兵庫県民センターによる「不当要求対応要領等について」の講演などに球団幹部らが参加。粟井一夫球団社長は、「暴力団の危険性について継続的な啓発を行うとともに、そのような組織等との関係を一切遮断すべく、今後とも周知徹