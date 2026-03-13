声優の池田昌子さんが３日、脳出血のため亡くなったことが１３日、分かった。８７歳。所属事務所が発表した。池田さんはアニメ「銀河鉄道９９９」のメーテルや「エースをねらえ！」のお蝶夫人こと、竜崎麗香の声を担当。洋画では、オードリー・ヘプバーンや、メリル・ストリープの吹き替えなどで人気を博した。所属事務所のＨＰに発表された文書によると、「令和８年３月３日（火）午後０時２７分、脳出血のため永眠いたしま