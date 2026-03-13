元でんぱ組.incの最上もが（37）が13日、インスタグラムのストーリーズを更新。子どもを持つ母親の“息抜き”について私見を述べた。4歳の娘を育てるシングルマザーで、ゲーム好きでも知られる最上は、「ゲーム友だちほしい。。笑仁王3とか一緒にやりたい地球防衛軍もモンハンもdbdも」と切実な思いを吐露した。すると、一部から「ゲームより子供一番で」と苦言を呈され、「こういうことを言ってくる人って、母親には息抜