TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が11日、放送された。番組公式Xは事前に「【WBC開幕記念SP】WBC開幕を記念して野球系の説＆企画を再調査！これまでに番組が放送した41の説を調査していく中でまさかの事実が発覚！」と告知。同番組の野球ネタとしては、元プロ野球選手の板東英二さん（85）が登場した2020年1月放送の「子供からもらった松ぼっくり、家まで持ち帰らざるを得ない説」が知られている。板