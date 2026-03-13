レバンガ北海道は3月13日、ジョン・ハーラーの負傷およびインジュアリーリスト登録を発表した。公示事由は喉頭外傷、甲状軟骨骨折。復帰時期は未定だという。 現在26歳のハーラーは、205センチ109キロのビッグマン。スペインでプロキャリアを始めると、2023－24シーズンにベルテックス静岡へ加入した。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」開幕前に北海道へ移籍。