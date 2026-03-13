B1西地区のファイティングイーグルス名古屋は、自由交渉選手リストに公示されていたアンドリュー・ランダルと、2025－26シーズンの選手契約に合意したと発表した。 アメリカ出身で現在36歳のランダルは、198センチ109キロのスモールフォワード。2013年に当時bjリーグに所属していた琉球ゴールデンキングスでプロキャリアをスタートさせると、2016年のBリーグ