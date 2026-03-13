１３日の債券市場で、先物中心限月６月限は大幅続落した。米原油先物相場の上昇を背景に米国の利下げ観測が後退するなか、米長期金利が上昇（債券価格が下落）し、円債相場の重荷となった。 イランの新たな最高指導者であるモジタバ・ハメネイ師がホルムズ海峡の封鎖を続ける考えを示したと報じられたほか、船舶に対する攻撃も相次いでおり、米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート