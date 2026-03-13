１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円４３銭前後と前日の午後５時時点に比べて６５銭程度のドル高・円安となっている。 米国・イスラエルとイランの軍事衝突に終息の兆しがみえないなか、質への逃避から基軸通貨であるドルを買う動きが継続。原油先物相場が上昇基調にあり、エネルギーの輸入依存度の高い日本の貿易収支が悪化するとの見方が円の売り圧力になっている面もあった。