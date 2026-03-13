クミアイ化学工業が後場終盤になって急伸している。午後３時ごろに発表した第１四半期（２５年１１月～２６年１月）連結決算が、売上高４６７億７００万円（前年同期比７．７％増）、営業利益４９億９０００万円（同２４．５％増）と大幅営業増益となったことが好感されている。 農薬及び農業関連事業や化成品事業の出足が好調で業績を牽引した。農薬及び農業関連事業で国内向けは除草剤「エフィーダ」を含む水