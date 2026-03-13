ｇｕｍｉは一時急伸。この日午後３時ごろ、第３四半期累計（２５年５月～２６年１月）連結決算を発表した。売上高が６８億３２００万円（前年同期比７．７％減）、営業利益が１億３０００万円（同５６．５％減）となった一方、純利益は１８億４７００万円（同２２．７％増）となった。主力のモバイルオンラインゲーム事業が不採算タイトルの撤退などで冴えなかった。営業外収益として保有する暗号資産の評価益を計上