NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の公式Instagramが更新され、ヘブン役のトミー・バストウと錦織友一役の吉沢亮による衣装姿の2ショットオフショットが公開された。 参考：吉沢亮が『ばけばけ』に残した最期の笑顔2度目の“錦織の週”も朝ドラ史に残る熱演に 投稿には「人生においてかけがえのない時間を共に過ごしたヘブンさんと錦織さん」とキャプションが添えられた。あわせて、錦織の名前の由来についても言及。脚