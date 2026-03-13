【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1が、3月12日に開催されたセルフケアブランド“Sorule（ソルレ）”の新CM発表会に登壇した。 ■「“やわらかい”CMに仕上がってて感動しました」（川尻蓮） イベントのステージは、リブランディングされた新コンセプト「髪のやわらかさ」にちなんだ演出に。ブランドアンバサダーを務めるJO1のメンバーが、やわらかクッションに座ってトークセッションを行っ