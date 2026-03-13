丸善ＣＨＩホールディングス [東証Ｓ] が3月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期の連結経常利益は前の期比59.0％増の54.9億円に拡大したが、27年1月期は前期比29.0％減の39億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比11.3％減の10.6億円に減り、売上営業利益率は前年同期の2.8％→2.5％に悪化した。 株探ニュース