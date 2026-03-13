13日の日経平均株価は前日比633.35円（-1.16％）安の5万3819.61円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は470、値下がりは1053、変わらずは64と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は227.29円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が141.39円、ＳＢＧ が136.38円、ファナック が20.39円、トヨタ が16.21円と並んだ。 プラス寄与度トップはフジク