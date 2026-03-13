東建コーポレーション [東証Ｐ] が3月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比2.9％減の165億円となり、通期計画の216億円に対する進捗率は76.4％に達し、5年平均の73.7％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比11.3％減の51億円に減る計算にな