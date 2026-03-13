オーエムツーネットワーク [東証Ｓ] が3月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期の連結経常利益は前の期比5.8％減の15.7億円になったが、27年1月期は前期比4.6％増の16.5億円に伸びる見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を34円→36円(前の期は34円)に増額し、今期も36円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比14.3％