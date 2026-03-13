モルフォ [東証Ｇ] が3月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常損益は3.6億円の赤字(前年同期は1億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-19.7％→-82.5％に急悪化した。 株探ニュース