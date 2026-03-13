ジェイック [東証Ｇ] が3月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期の連結経常利益は前の期比17.9％減の1億9300万円になったが、27年1月期は前期比24.4％増の2億4000万円に拡大する見通しとなった。6期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常損益は2600万円の赤字(前年同期は8000万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の7.6％→-2.2％に急悪化した。 株探ニュース