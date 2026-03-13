13日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数208、値下がり銘柄数358と、値下がりが優勢だった。 個別ではＶＡＬＵＥＮＥＸがストップ高。ＰＲＩＳＭＢｉｏＬａｂ、パワーエックス、ＧＬＯＥは一時ストップ高と値を飛ばした。サスメド、坪田ラボ、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、インターネットインフィニティー、ＱＤレーザなど7銘柄は昨年来高値を更新。タイミー、Ｗ