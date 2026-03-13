アピリッツ [東証Ｓ] が3月13日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年1月期の連結経常損益を従来予想の9000万～1億6000万円→3億1700万円の赤字に下方修正した。 ※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 【個別業績予想】通期の個別業績予想につきましては、Webソリューション事業において、