13日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比9.5％減の3919億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.7％減の2802億円だった。 個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅアルミニウム上場投資信託 、ＮＥＸＴＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 、ＮＥＸＴ原油ブル 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 、ｉ