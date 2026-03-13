プロゴルファーの横峯さくら（40）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。長男・桃琉くん（とうり／5）が初めてゴルフをしたことを報告した。【写真】「いつかは親子でラウンド」5歳長男と仲むつまじくゴルフ練習に励む横峯さくら練習に励む自身の姿を見ていた桃琉くんから、「僕もやる！」という言葉が飛び出したという。初めてのゴルフ練習にもかかわらず、約30分間も熱心にボールを打ち続けたそうで、その姿に横峯は「