13日午後0時20分ごろ、東急東横線大倉山駅と、直通運転するみなとみらい線みなとみらい駅の間で停電が発生した。電車2本が駅間で停止し、乗客が線路上を近くの駅まで歩いて移動した。東急電鉄によると、駅間で停車したのは、東急東横線反町―東白楽間と反町―横浜間。けが人や体調不良者は確認されておらず、停電の原因などを調べている。