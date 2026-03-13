俳優で歌手の小林旭（87）が12日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜夜8・00）にゲスト出演。高倉健さん（2014年死去、享年83）との思い出を語った。同番組で、勝新太郎さん、石原裕次郎さんとの酒の席でのエピソードを披露した小林だったが、高倉さんについて聞かれると、「健さんはお酒は飲まない」と告白。「神経質っていうか何と言うか、あれだけ気を配ってたらしんどかろうなて思うぐらい」と、その人柄を語った。