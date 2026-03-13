段ボールなどに印字する際に使う印版を取引先に無償で保管させていたとして、公正取引委員会は１３日、段ボール製造会社「日本トーカンパッケージ」（東京）の下請法（現・中小受託取引適正化法）違反（利益提供要請の禁止）を認定し、再発防止などを求める勧告を行った。印版の無償保管を巡る勧告は初めて。発表によると、同社は遅くとも２０２４年４月以降、長期間発注の見通しがないのに、段ボールなどの製造に使う印版や木