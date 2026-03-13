東日本大震災から15年を迎え、災害時のリスクを肌で感じる「体験型」の避難訓練が注目を集めている。従来のシナリオ通りに進める訓練とは一線を画す、その実践的な取り組みの意義について、テレビ朝日社会部の山内陽平記者が解説した。【映像】「体験型」の避難訓練の様子NPO法人「減災教育普及協会」が実施する訓練の最大の特徴は、地震の揺れやそれに伴うリスクをリアルに再現している点にある。例えば、震度6弱の激しい揺れ