アニメ「銀河鉄道999」のメーテル役や、俳優オードリー・ヘプバーンさんの吹き替えなどで知られた声優の池田昌子さんが3日午後0時27分、脳出血のため死去していた。87歳だった。東京俳優生活協同組合が13日、公式サイトを更新し、発表した。以下、全文当組合所属俳優池田昌子儀令和8年3月3日（火）午後0時27分、脳出血のため永眠いたしました。享年87。通夜葬儀に関しましては親族の意向により、近親者のみにて相済ませました。