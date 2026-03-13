羊文学が、『ひつじのショーン』の主題歌をカバーした「ひつじのショーン (Life’s a Treat) [English Cover]」がNHK Eテレで3月より放送される『ひつじのショーン』最新シリーズのエンディングテーマに決定したことを発表した。イギリス生まれのキャラクター“ひつじのショーン”と、ロックバンド“羊文学“。2024年の「ひつじの日」（＝6月6日）に実現した、人々の心に寄り添うメッセージを届け続けている“ひつじ”同士のコラボ