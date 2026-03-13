アニメ「銀河鉄道９９９」のメーテル役や、俳優オードリー・ヘプバーンさんの吹き替えなどで知られた声優の池田昌子（いけだ・まさこ）さんが３日午後０時２７分、脳出血のため死去した。８７歳だった。通夜、葬儀は近親者のみで執り行った。東京都出身。児童劇団を経て、１９４９年の映画「風の子」で子役としてデビュー。ラジオドラマなどで声優業も始めた。当初は洋画などの吹き替えが中心だったが、アニメ「エースをねらえ