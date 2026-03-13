３月４日に美浦トレセンに入厩していたコナパームス（牡２歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が３月１３日、美浦トレセンでゲート試験に合格した。２３年の桜花賞２着馬コナコースト、２５年のＮＨＫマイルＣで２着に好走したマジックサンズの半弟という良血馬で、一族には９６年の日本ダービー馬フサイチコンコルドなど４代母バレークイーンから広がった母系には多くの活躍馬が居並ぶ。森一調教師は「大型で馬格があ