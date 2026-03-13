ＮＰＢは昨季限りで現役を引退した長野久義編成本部参与を１３日、「引退試合に出場するため」、支配下登録したことを発表した。長野氏は引退試合となる１４日・日本ハム戦（東京ドーム）に出場する。長野氏は今年から現職でフロント入り。大学院進学を視野に入れ、大学院で学びながらスカウト部や国際部をサポートし、アマチュア選手や外国人選手の調査を中心とした編成業務に従事。引退試合は昨年７月２１日の阪神戦以来、約