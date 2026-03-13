香川県知事に報告書を渡す外部監査人香川県庁 香川県の行政運営を外部の専門家がチェックする「包括外部監査」の結果がまとまりました。包括外部監査人を務める公認会計士の白川尊大さんが13日、池田知事に報告書を手渡しました。 監査したのは、香川県が2024年度の重点施策として掲げた「グリーン社会の実現」の財務事務に関する事業です。 財務事務について法令、条例、規則などに準拠しているかや、事業目的