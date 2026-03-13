浦和MF中島翔哉のプレーに脚光日本代表で「10番」をつけたテクニシャンが見せた華麗な技術が話題を呼んでいる。浦和レッズのMF中島翔哉は、3月7日のJ1百年構想リーグの第5節、水戸ホーリーホック戦で後半に途中出場すると、アディショナルタイムに左サイドの狭いエリアでボールを受ける。背後からピタリとマークにつかれていた中島だが、回転半径の小さいターンで振り切ると一気に突破。中央のFW照内利和に絶妙なラストパス